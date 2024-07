Die Kosmetikkette The Body Shop ist nach mehreren Verkäufen insolvent. Jetzt bahnt sich wohl eine erneute Übernahme an.

Die insolvente Kosmetikkette The Body Shop hat für ihr Geschäft im Heimatland Großbritannien einen potenziellen Investor gefunden. Es bahne sich eine Vereinbarung mit der Investmentfirma Aurea an, teilte die Kanzlei FRP, die das Insolvenzverfahren leitet, am Mittwoch mit. Die Übernahme soll demnach in den kommenden Wochen besiegelt werden.

Auch in Deutschland insolvent

The Body Shop hat weltweit rund 3.000 Filialen in mehr als 70 Ländern, allein 200 davon in Großbritannien, wo es zuletzt noch 2.200 Menschen beschäftigte. Auch in Deutschland ist The Body Shop vertreten, die The Bodyshop Germany GmbH stellte im Februar ebenfalls einen Insolvenzantrag.