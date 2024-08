Homeoffice hat sich fest in der deutschen Arbeitswelt etabliert. Nur ein Bruchteil der Unternehmen will die Regelungen abschaffen. Teilweise sollen diese noch flexibler werden.

Eine große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland will einer Studie zufolge Homeoffice auch künftig anbieten. Nur vier Prozent wollen das Arbeiten von zu Hause aus komplett abschaffen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Zwölf Prozent planen strengere Vorgaben. Drei von vier Unternehmen, in denen Homeoffice möglich ist, wollen es dagegen unverändert beibehalten.