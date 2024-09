Beratung auch per Video

Zugleich werde das Angebot der persönlichen Beratung vor Ort mit einer deutlich erhöhten Kapazität für Beratung per Video und Telefon ergänzt, teilte der Dax-Konzern in Frankfurt mit. Damit folge man dem Bedürfnis der Kunden, "die diese Form der Beratung als bequeme Alternative mit erweiterten Beratungszeiten immer häufiger nutzen", hieß es. Auch in die Ausstattung ihrer Filialen will die Deutsche Bank investieren, etwa in neue Geldautomaten.