Brose will 950 Stellen in der Verwaltung abbauen

Die Probleme der deutschen Automobilbranche gehen auch an Franken nicht vorbei: Das Familienunternehmen Brose will nun Personal abbauen.

Der fränkische Autozulieferer Brose will nach den Worten seines Verwaltungsratsvorsitzenden Michael Stoschek knapp 1.000 seiner weltweit 32.000 Stellen abbauen. Zudem sollen Partner ins Boot geholt werden. "Unsere Führung plant den Abbau von 950 Stellen in der Administration an Hochlohnstandorten", sagte der Brose-Gesellschafter Michael Stoschek der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Unsere Werke mit ihren hochautomatisierten Fertigungsanlagen sind nicht ausgelastet, das lässt sich aber kurzfristig nicht ändern", sagte Stoschek.