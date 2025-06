Für den insolventen schwedischen Batteriehersteller Northvolt gibt es ein erstes Übernahmeangebot. Dabei erwägt der bisher unbekannte Interessent die Übernahme der Werke im schwedischen Skellefteå und Västerås, sowie den Standort der geplanten Batteriefabrik im schleswig-holsteinischen Heide. Ein Northvolt-Sprecher sagte: "Es zeigt, dass weiterhin ein großes Interesse an dem Standort in Heide besteht."

Pleite trifft auf auch Werk in Deutschland

Das schwedische Start-up Northvolt wollte auch im schleswig-holsteinischen Heide ein Werk errichten. Es galt als Vorzeigeprojekt der Transformation in eine klimaneutrale Wirtschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Batterien "made in Germany" – ein Beitrag zu nachhaltigem Wachstum und klimafreundlicher Mobilität", schrieb etwa Habecks Ministerium in einer Presseerklärung im Vorjahr.

Im März meldete der Mutterkonzern in Schweden Insolvenz an. Auch die Zukunft des Werks in Heide ist offen. So steht nicht nur Habeck in der Kritik, sondern auch die schleswig-holsteinische Landesregierung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).