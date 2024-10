Der Vorstand der Deutschen Bahn hat einem "Spiegel"-Bericht zufolge in einem internen Schreiben Kritik an den Führungskräften des Konzerns geübt und Veränderungen gefordert. "Wir befinden uns in einer Performance-Krise und gleichzeitig in einer Management-Krise", zitierte das Magazin am Dienstag aus dem Schreiben. Es müsse nun "radikaler, fokussierter und disziplinierter" agiert werden.