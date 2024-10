"Multiple Krisen im Textileinzelhandel" und die daraus entstehenden "massiven Umsatzeinbußen" seien der Grund für die erneute Insolvenz gewesen sein, teilte das Unternehmen damals mit. In der Folge machte sich Hallhuber wieder auf die Suche nach einem Finanzinvestor für das Unternehmen mit rund 110 Filialen und 1.100 Mitarbeitern.

Nicht die erste Insolvenz für Hallhuber

Nachdem das 1977 gegründete Unternehmen bereits dreimal den Besitzer gewechselt hatte, übernahm das ostwestfälische Modeunternehmen Gerry Weber 2015. Doch die Mutter aus Halle (Westfalen) ging selbst pleite und verkaufte Hallhuber 2019 an einen Fonds. Die Rettung misslang, 2020 drohte die Zahlungsunfähigkeit. Es folgte die Insolvenz, im Rahmen derer das Unternehmen zwischenzeitlich alle Mitarbeiter entlassen musste.

Doch das Unternehmen Hallhuber wurde zunächst gerettet, die Mitarbeiter wurden in einer neuen Gesellschaft wieder eingestellt. Damals übernahmen die Investoren Rouven Angermann und Torsten Eisenkolb. "Wir haben alles weggelassen, was keinen Sinn ergeben hat. Und wir haben gelernt, immer wieder alles anzufassen und zu verbessern", sagte Angermann der "Textilwirtschaft" daraufhin.

"Am Ende lief uns die Zeit davon"

Norbert Steinke, der bis 2017 CEO von Hallhuber war, hatte bis zuletzt noch Hoffnung. In einem Post auf LinkedIn schrieb er schließlich: "Wir sind gescheitert! Am besten trifft es der folgende Satz: Anfangs fehlte das Geld, am Ende lief uns die Zeit davon."