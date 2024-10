Das Erotikmodel Micaela Schäfer als Sexpuppe? Das Berliner Start-up Housedoll macht es möglich. Was abstrus klingt, ist ein handfestes Geschäft. Die Sexpuppe wurde basierend auf einem 3D-Body-Scan von Micaela Schäfer erstellt.

Die auf 100 Stück limitierte Puppe kostet auf der Website des Herstellers aktuell 3.690 Euro. Sie ist frei konfigurierbar: von der Farbe der Fingernägel bis zum Intimbereich. Auf der Erotikmesse Venus, die von Donnerstag bis Sonntag in Berlin stattfindet, wird sie vorgestellt.

"Am Anfang war ich überrascht, weil das ja nicht gerade eine alltägliche Anfrage ist", sagte Micaela Schäfer t-online. "Aber irgendwie fand ich die Idee sofort cool." Housedoll-Geschäftsführer Salvadore-Hugo Garth sagte t-online, die Idee dazu sei von dem Unternehmen gekommen. Micaela Schäfer passe zur Vision, "die Themen Sexualität und Körperbewusstsein mit Respekt und Offenheit anzugehen".

Sexpuppen zum Mieten

Die Möglichkeit der Personalisierung sei ein wichtiger Aspekt für die Kunden, sagte er weiter. Neben dem Kauf – eine Puppe kostet zwischen 600 und 3.000 Euro – gibt es auch die Option, eine Puppe für einen kurzen Zeitraum zu mieten. Entweder per Lieferung zum Wunschort oder in einem Partnerhotel des Unternehmens in Berlin-Mitte. Die Micaela-Schäfer-Puppe lässt sich jedoch nicht mieten, denn "dafür ist das Produkt zu besonders und einzigartig", sagt der Geschäftsführer.