"Der Schritt ist uns nicht leicht gefallen"

Das Amtsgericht Bremen ordnete am 1. November 2024 die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Unternehmens an. Der Firmengründer Dr. Stefan Lehnert äußert sich zur aktuellen Situation: "Der Schritt ist uns nicht leicht gefallen. Aber ich bin optimistisch, dass wir hier zeitnah eine gute langfristige Lösung finden werden." Trotz der weiterhin komfortablen Marktposition haben Projekt- und Zahlungsverzögerungen zu deutlichen Verlusten geführt. Trotzdem zeigte sich die Unternehmensführung optimistisch, die Krise überwinden zu können.

Weltweit erfolgreiche Projekte

Das Unternehmen ist Hersteller von Dach- und Fassadensystemen mit Spezialisierung auf transparente Lösungen aus ETFE-Folie. Die Technologie wurde bereits bei über 1.700 Projekten weltweit eingesetzt. In Deutschland war das Unternehmen unter anderem am Bau des DFB-Campus in Frankfurt am Main beteiligt. Das Unternehmen beschäftigt rund 115 Mitarbeiter an zwei Standorten in Deutschland und weltweit mehr als 250 Mitarbeiter.