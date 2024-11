Seit 50 Jahren verkauft Ikea Möbel in Deutschland: Nicht nur hier ist der Umsatz in diesem Geschäftsjahr zurückgegangen. (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)

Der Möbelhändler Ikea hat in seinem 50. Geschäftsjahr in Deutschland einen Umsatzverlust um 4,3 Prozent hinnehmen müssen. Erlöse in Höhe von 6,16 Milliarden Euro bedeuten aber immer noch das zweitstärkste Jahr im deutschen Markt, den die Schweden weiterhin anführen. Als Gründe für den Rückgang im Geschäftsjahr 2023/2024 führt das Unternehmen die hohe Inflation, steigende Zinsen und eine gedämpfte Konsumnachfrage an.