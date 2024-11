Tür (Symbolbild): Ein führender Türenhersteller ist insolvent. (Quelle: Ralf Gosch via www.imago-images.de/imago)

Das traditionsreiche Unternehmen Blanke Türenwerke GmbH aus Bad Iburg bei Osnabrück hat Insolvenz angemeldet, wie aus einer offiziellen Veröffentlichung hervorgeht. Demnach ist bereits am 5. November die vorläufige Verwaltung des Vermögens der Firma angeordnet worden.

Hintergrund des Insolvenzantrags ist laut "Neue Osnabrücker Zeitung" die Krise der Baubranche. Laut Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters sei das Unternehmen in der Folge in die Insolvenz gerutscht.

Erst 2003 auf Innentüren spezialisiert

Der Betrieb mit 150 Mitarbeitern läuft zunächst weiter, die Mitarbeiter erhalten für drei Monate Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit . Der vorläufige Insolvenzverwalter wird die nächsten Wochen nutzen, "um eine umfassende Analyse der wirtschaftlichen Situation vorzunehmen und mögliche Sanierungsoptionen zu prüfen", heißt es in der Mitteilung. Danach wird entschieden, ob und inwiefern das Unternehmen fortgeführt werden kann.

Neben Türen stellt das Unternehmen auch Zargen her, was nichts anderes als Türrahmen sind. Es gilt als einer der führenden Türen- und Zargenhersteller in den Bereichen Dekor sowie Weißlack.