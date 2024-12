Das Traditionsunternehmen Baywa ist schon länger in finanzieller Schieflage. Jetzt setzt die Konzernführung den Rotstift an.

Beim angeschlagenen Agrar- und Baustoffkonzern Baywa soll in den nächsten drei Jahren jede sechste Stelle gestrichen werden. 1.300 von insgesamt 8.000 Vollzeitarbeitsplätzen sollen bis 2027 wegfallen, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte.

Der Schwerpunkt soll in der Zentrale liegen, allein 40 Prozent des Abbaus entfallen auf Verwaltungsfunktionen. In der Fläche will die BayWa 26 von 400 Standorten aufgeben. "Die Gespräche mit dem Gesamtbetriebsrat zu den geplanten Personalmaßnahmen haben begonnen, eine Einigung wird bis Ende März 2025 angestrebt", hieß es in der Mitteilung.