Industrieanlagen von Evonik in Köln-Godorf (Symbolbild): Das Unternehmen steht vor Umstrukturierungen. (Quelle: Christoph Hardt/imago-images-bilder)

Evonik steht der größte Umbau seiner Geschichte bevor. 2.000 Stellen will der Essener Chemiekonzern streichen – und es könnten deutlich mehr werden.

Evonik-Chef Christian Kullmann will den Essener Chemiekonzern schlanker und schlagkräftiger machen und verordnet dem Unternehmen deshalb den größten Umbau seiner Geschichte. In der neuen Struktur werde Evonik künftig auf zwei Säulen stehen, kündigte der Konzern an. Die beiden neuen Segmente Custom Solutions und Advanced Technologies kommen aktuell auf einen Jahresumsatz von jeweils rund sechs Milliarden Euro.