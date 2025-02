Ein Schnapsbrenner befüllt eine Brennblase (Symbolbild): Der Hersteller des "Woodland Gin" ist in finanzieller Not. (Quelle: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Archivbild/dpa)

Geschäftsführer macht Wirtschaftslage von Deutschland verantwortlich

Eine Lösung für die finanzielle Schieflage des Unternehmens sei bereits gefunden: Olaf Baumeister, einer der bisherigen Gesellschafter und Eigentümer des in der Nähe gelegenen Hotels Seegarten am Sorpesee, werde als Investor einspringen. Laut Neumann ergeben sich durch die Integration in Baumeisters Gastronomie-Betrieb positive Effekte.

Der aktuelle Geschäftsführer von der Sauerland Distillers GmbH, Moritz Dimde, begründete die wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit einem starken Umsatzrückgang, der durch hohe Lebensmittelpreise und das schwache Konsumklima in Deutschland verstärkt worden sei. "Das Konsumklima in Deutschland erholt sich einfach nicht", sagte er "come-on.de". Mit Blick auf den neuen Investor sprach von einer nachhaltigen Lösung.

Die Sauerland Distillers wurden 2017 von Dimde gemeinsam mit mehreren Partnern gegründet. Ihr "Woodland Gin" erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen und erreichte innerhalb der ersten drei Jahre Verkaufszahlen von 50.000 Flaschen. Die Destillation erfolgt mit regionalen Zutaten in einer Brennerei am Rande des Sauerlands. In den vergangenen Jahren war der Absatz jedoch rückläufig, was letztlich zur Insolvenzanmeldung führte.