Depot in der Krise: Diese Filialen schließen jetzt

Aktualisiert am 26.02.2025 - 18:55 Uhr

Der Einzelhändler ist in vielen Innenstädten zu finden, doch nun müssen zahlreiche Filialen schließen. (Quelle: Alicia Windzio)

Die beliebte Deko-Kette Depot setzt ihre Ladenschließungen fort. Bereits 27 Filialen mussten bis Ende 2024 schließen, nun sollen mindestens 15 weitere Standorte folgen. Betroffen sind unter anderem die Filialen in Rendsburg , Jena und Fulda . Insgesamt reduziert sich das Filialnetz damit auf nur noch 270 Standorte in Deutschland.

Beliebte Deko-Kette Depot in der Krise

Das Unternehmen geriet in der Corona-Pandemie in Schieflage. Während des Lockdowns mussten die Geschäfte trotz gefüllter Lager schließen, später brachen Lieferketten zusammen. Unternehmenschef Christian Gries erklärte dazu: "Weihnachtsware wurde in einem Jahr erst im Januar geliefert, ein Totalausfall."