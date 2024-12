Schriftzug der Stute Nahrungsmittelwerke in Paderborn: Etwa 400 Beschäftigte hat das Unternehmen.

Die Gläubiger des in wirtschaftliche Schieflage geratenen Lebensmittelproduzenten Stute in Paderborn haben einem Sanierungsplan zugestimmt. Damit könne das Fortführungs- und Restrukturierungskonzept für die Stute Nahrungsmittelwerke GmbH und Co. KG umgesetzt werden, berichtet die "Rheinische Post".