Hohe Preise als Insolvenzgrund

Stute kämpft mit sinkenden Umsätzen

Seit fast einem Jahrzehnt verliert Stute laut dem Bericht der Lebensmittelzeitung an Umsatz. So konnte das Unternehmen 2011 noch mehr als 460 Millionen Euro umsetzen, 2021 waren es nur noch 234 Millionen Euro. Die Verluste stiegen allein von 2019 bis 2021 von 9 auf 23 Millionen Euro an.

Zum zweiten Mal in 18 Monaten : Möbelhersteller meldet Insolvenz an

Stute wurde 1885 von Wilhelm Stute gegründet. Seitdem befindet sich das Unternehmen in Familienhand und ist im Lebensmittelbereich angesiedelt. In der Eigendarstellung bezeichnet sich Stute als Obst- und Gemüse-Verarbeiter. Die Produktion findet demnach komplett in Deutschland an zwei Standorten in Paderborn statt.