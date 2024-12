Vor zwei Jahren hatte die Münchener Paulaner Brauerei den Standort in Gotha von Oettinger übernommen. Doch die Firma hatte zunächst noch an den Büro- und Vertriebsarbeitsplätzen festgehalten. Nun wolle Oettinger jedoch den nächsten Schritt vollziehen, erklärte die NGG in Erfurt. Eine Sprecherin der Oettinger Brauerei bestätigte, dass das Unternehmen Ende März sein Büro in Gotha mit 16 Beschäftigten schließen werde. "Alle Mitarbeitenden haben den gleichen Job in Oettingen angeboten bekommen."

NGG: Homeoffice statt Umzug

"Gerade in Zeiten, in denen Homeoffice und mobiles Arbeiten an der Tagesordnung sind, ist es vollkommen unverständlich, dass man langjährige Beschäftigte mehrere hunderte Kilometer nach Oettingen in Bayern versetzen möchte", erklärte Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG Region Thüringen. Mit der Ankündigung, die Büros in Gotha dauerhaft zu schließen, ziehe sich die Oettinger Brauerei komplett aus dem Osten zurück. Gewerkschaft und Betriebsrat gehe es darum, die Arbeitsplätze in Gotha zu erhalten.