Karin Dohm ist seit 2021 Chief Financial Officer (CFO) in dem Unternehmen. Die 52-Jährige startete ihre berufliche Karriere bei der Beratungsagentur Deloitte und übernahm von 2011 bis 2020 Führungsrollen bei der Deutschen Bank. Ihre Position bei Hornbach sollte sie eigentlich bis 31. Dezember 2028 ausfüllen. Warum sie ausscheidet, ist unklar. In ihrem Profil auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn erklärt sie jedoch: "Veränderungen treiben mich an".