Aktualisiert am 22.01.2025 - 12:53 Uhr

Aktualisiert am 22.01.2025 - 12:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Brauereien kämpfen seit Jahren mit einem schrumpfenden Biermarkt in Deutschland. (Quelle: Christian Charisius/dpa/dpa)

Die Insolvenzwelle hat eine Brauerei in Schleswig-Holstein erwischt. Vorerst geht es aber weiter.

| Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet

Video | Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet

Nach Angaben der Brauerei bleibt der Betrieb vorerst ohne Einschränkungen bestehen. Die kommenden drei Monate seien gesichert, und sämtliche geplanten Veranstaltungen sowie der reguläre Ausschank sollen stattfinden. Die Mitarbeiter würden in dieser Zeit Insolvenzgeld erhalten.

Um das Fortbestehen von Lille zu ermöglichen, suchen die Verantwortlichen laut dem NDR nun nach einem Investor. Die Brauerei ist nicht das einzige Unternehmen in Kiel, das mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpft. In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere gastronomische Betriebe in der Stadt schließen müssen oder Insolvenz angemeldet.