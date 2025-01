Deutscher E-Auto-Importeur meldet Insolvenz an

Das Unternehmen Elaris vertreibt seit 2020 verschiedene Modelle chinesischer Autobauer auf dem deutschen Markt (Archivbild). (Quelle: xDVen77x via imago-images.de/imago)

Das rheinland-pfälzische Unternehmen Elaris, das sich auf den Import und Vertrieb chinesischer Elektrofahrzeuge unter eigener Marke spezialisiert hat, hat am vergangenen Montag Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße ordnete daraufhin die vorläufige Verwaltung des Firmenvermögens an und bestellte Rechtsanwalt Andreas Hendriock als vorläufigen Insolvenzverwalter. Ohne seine Zustimmung sind geschäftliche Entscheidungen ab sofort nicht mehr möglich.