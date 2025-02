Geschäftsführer schweigsam Sparte von Traditionsbetrieb geht insolvent

Arbeit an einem Bauteil: Schmelzer Formentechnik ist insolvent.

Seit über 100 Jahren besteht das Unternehmen Schmelzer. Nun ist ein Teil des Unternehmens insolvent. Die Mitarbeiter warten auf Informationen.

Die Schmelzer Formentechnik GmbH & Co. KG mit Sitz im oberpfälzischen Waldershof hat Insolvenz angemeldet. Dies geht aus einer Veröffentlichung im Internet hervor, wie die "Frankenpost" berichtet. Die Geschäftsleitung hat die Nachricht bisher nicht aktiv kommuniziert.

Mitarbeiter erfuhren offenbar erst durch interne Gerüchte am Freitagnachmittag von der Insolvenz, bevor eine E-Mail der Geschäftsführung an einige Beschäftigte folgte. Details zu den Hintergründen des Insolvenzverfahrens wurden darin jedoch nicht genannt. Andere Angestellte warten demnach noch immer auf Informationen.

Geschäftsführer will sich nicht äußern

Geschäftsführer Helmut Keck bestätigte auf telefonische Nachfrage der Zeitung lediglich, dass die Insolvenzmeldung im Internet einsehbar sei. Weitere Stellungnahmen lehnte er ab und verwies auf den vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Harald Schwartz. Dieser wurde von einem Gericht mit der Aufgabe betraut, das Vermögen des Unternehmens vor möglichen nachteiligen Veränderungen zu sichern. Nach Angaben von Mitarbeitern sind rund 15 Beschäftigte direkt in der Sparte Formentechnik tätig, während das Mutterunternehmen insgesamt 235 Angestellte in sechs Sparten in Waldershof beschäftigt.

Die Waldershofer Bürgermeisterin Margit Bayer zeigte sich besorgt über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Sie erfuhr eigenen Angaben zufolge am Freitagabend von der Insolvenz und kündigte an, sich mit der Geschäftsführung auszutauschen, um mögliche Unterstützungen seitens der Stadt und des Landkreises Tirschenreuth zu prüfen. Ihr Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Bayer betonte zudem, dass die Firma tief in der Region verwurzelt und seit Jahrzehnten ein wichtiger Arbeitgeber in Waldershof sei.

