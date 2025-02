Wenn sich nicht in den nächsten 14 Tagen ein Investor findet, ist der beliebte Deko-Discounter Depot wohl Geschichte. Das berichtet die "Lebensmittelzeitung" (LZ). Demnach scheint die Lage so ernst zu sein, dass das Unternehmen schon die Abwicklung in die Wege geleitet haben soll – inklusive Kündigung aller Angestellten zum 31. Mai. Die Kündigungsschreiben sollen die Mitarbeiter demnach in diesen Tagen erhalten. Aktuell hat Depot noch 275 Filialen mit insgesamt etwa 3.300 Mitarbeitern.