Fenster- und Türenhersteller Sageder meldet Insolvenz an

Fensterbau ist Handarbeit (Symbolbild). Nun rutscht der Traditionshersteller Sageder in die Pleite. (Quelle: Thomas Koehler/photothek.net/imago-images-bilder)

Die Krise am Bau erfasst das nächste Familienunternehmen. Der Fenster- und Türenhersteller Sageder rutscht in die Pleite.

Der österreichische Fenster- und Türenhersteller Sageder Fenster + Türen GmbH hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen mit Sitz in Walding bei Linz ist zahlungsunfähig und hat laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.

Hundert Beschäftigte bangen

Rund hundert Beschäftigte sind von der Pleite betroffen. Die Firma ist vor allem für ihre hochwertigen Holz-Alu-Fenster bekannt und beliefert Kunden in Österreich und Deutschland. In den vergangenen Jahren sei es jedoch zu einem massiven Auftragsrückgang und steigenden Kosten gekommen, heißt es in der Insolvenzerklärung.