Ein Gerücht auf X lässt die Wall Street für kurze Zeit beben. Binnen 22 Minuten steigen und stürzen wichtige US-Indizes dramatisch.

Die US-Börsen starten auch in die neue Woche mit einem satten Minus. Doch plötzlich ziehen die Aktienkurse wieder an, die Indizes drehen ins Plus – bevor sie innerhalb weniger Minuten erneut stark abfallen. In genau dieser Zeit kursiert auf Elon Musks Netzwerk X eine erfundene Geschichte über eine angeblich 90-tägige Zollpause. t-online hat eine Chronik der Ereignisse zusammengestellt:

8.24 Uhr an der US-Ostküste, 14.24 Uhr deutscher Zeit: Der einflussreiche Trump-Berater Kevin Hassett gibt dem Sender Fox News ein Interview. Auf die Frage, ob Trump eine 90-tägige Zollpause für bestimmte Länder in Betracht ziehen könnte, antwortet Hassett: "Der Präsident wird entscheiden, was er entscheiden wird." Man sei mit vielen Ländern in Verhandlungen.

9.30 Uhr an der US-Ostküste, 15.30 Uhr deutscher Zeit: Die US-Märkte eröffnen. Kurz nach Handelsbeginn verzeichnen die US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ ein Minus von jeweils zwischen 3,5 und 4,5 Prozent.

10.13 Uhr an der US-Ostküste, 16.13 Uhr deutscher Zeit: Der X-Nutzer @DeItaone, der sich selbst Walter Bloomberg nennt, schreibt in Bezug auf Hassetts Interview von 8.24 Uhr: "HASSETT: TRUMP DENKT ÜBER 90-TÄGIGE ZOLLPAUSE FÜR ALLE LÄNDER AUSSER CHINA NACH!" Auf Nachfrage erklärt der Nutzer fälschlicherweise, seine Quelle sei die Nachrichtenagentur Reuters. Der Post wird tausendfach geteilt, innerhalb weniger Minuten erreicht er mehr als eine Million Zugriffe.

In den folgenden Minuten steigen die Indizes plötzlich deutlich. Der Dow Jones gewinnt rund 1.300 Punkte. Von einem deutlichen Minus springt der Kurs plötzlich rund zwei Prozent ins Plus.

10.14 Uhr an der US-Ostküste, 16.14 Uhr deutscher Zeit: Der US-Sender CNBC bezieht sich auf das Gerücht, Trump plane eine 90-tägige Zollpause für alle Länder außer China. "Das ist eine große Nachricht", ruft ein Analyst während der Live-Sendung. Während der CNBC-Moderator die Nachricht wiederholt, blendet der Sender Live-Zahlen von der Börse ein. Die Kurse steigen im Sekundentakt.

10.19 Uhr an der US-Ostküste, 16.19 Uhr deutscher Zeit: Der Dow Jones erreicht seinen zwischenzeitlichen Höchststand von 39.198 Punkten. Damit liegt er fast 1.400 Punkte über seinem Wert bei Handelsbeginn und fast 2.500 Punkte über seinem zwischenzeitlichen Tagestief.

Ungefähr 10.20 Uhr an der US-Ostküste, 16.20 Uhr deutscher Zeit: X-Nutzer hegen Zweifel an @DeItaones Post. Ein Videomitschnitt des Bloggers Aaron Rupar aus dem Interview wird geteilt. Reichweitenstarke Accounts erklären, Hassett sage an keiner Stelle, dass Trump eine Zollpause in Aussicht gestellt habe. CNBC fragt beim Weißen Haus nach. Erste Antwort: Niemand wisse etwas von der Pause. Kurz darauf erklärt die Pressesprecherin offiziell: Fake News.

Zeitgleich fallen die Kurse. Innerhalb einer Minute seit 10.19 Uhr verliert der Dow Jones fast 500 Punkte, liegt bei 38.706 Punkten.