Der deutsche Zustelldienst DHL nimmt ab dem 21. April zum Teil keine Sendungen mehr an, die von Unternehmen an Privatpersonen in den USA verschickt werden. Das teilte das DHL in einer Pressemitteilung mit. Konkret geht es um Lieferungen von Unternehmen an Privatpersonen, die einen Wert von 800 US-Dollar (rund 700 Euro) überschreiten. Grund ist eine Änderung der Einfuhrregeln in den Vereinigten Staaten.