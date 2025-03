Traditionsbrauerei geht in die Pleite

Der Bierkonsum der Deutschen geht immer mehr zurück. Das zwingt vor allem regionale Brauereien in die Knie. (Quelle: Robert Michael/dpa/ZB/Symbolbild/dpa)

Der traditionsreichen Rosenbrauerei stehen schwere Zeiten ins Haus. Das Unternehmen aus dem Thüringer Saale-Orla-Kreis reichte bereits am Freitag am Amtsgericht in Gera die Insolvenz ein. Das bestätigte jetzt ein Gerichtssprecher. Die Insolvenzverwaltung übernimmt der Erfurter Rechtsanwalt Rolf Rombach.