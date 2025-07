Staatsanwaltschaft klagt René Benko an

Aktualisiert am 15.07.2025 - 13:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Investor René Benko muss vor Gericht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien wirft ihm mehrere Vergehen vor.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien hat Anklage gegen René Benko erhoben. Dem Gründer der insolventen Signa-Gruppe wird vorgeworfen, im Zuge seiner privaten Insolvenz Vermögenswerte beiseitegeschafft und damit Gläubiger benachteiligt zu haben. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

Konkret geht es um zwei Zahlungen: Zum einen soll Benko 360.000 Euro als Mietzinsvorauszahlung für eine von seiner Familie genutzte Villa zurückgehalten, zum anderen rund 300.000 Euro an seine Mutter verschenkt haben. Beide Transaktionen sollen laut Anklage erfolgt sein, als sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Benkos bereits deutlich abzeichneten. Die Anklage wurde beim Landesgericht Innsbruck eingebracht.

Zwölf Ermittlungsstränge laufen gegen Benko

Benko hat die Vorwürfe in bisherigen Vernehmungen und Stellungnahmen stets bestritten. Für ihn gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Die WKStA führt derzeit zwölf Ermittlungsstränge rund um den Fall Benko. Der 47-Jährige sitzt seit Januar 2025 in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Josefstadt in Wien. Mehrere Anträge auf Enthaftung wurden bislang abgelehnt.