Aktualisiert am 29.07.2025 - 13:55 Uhr

Aktualisiert am 29.07.2025 - 13:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zwar kommentierte die Bahn die Halbjahreszahlen zunächst nicht offiziell, ein Sprecher betonte jedoch: "Die Erholung des DB-Fernverkehrs hat im ersten Halbjahr deutlich an Fahrt gewonnen. Verkehrsleistung, Auslastung, Umsatz und Ergebnis (EBIT) haben sich im Vergleich zum Vorjahr klar verbessert." Auch DB Regio und DB Cargo konnten ihr Ergebnis verbessern.

Bahn arbeitet an großem Sanierungsprogramm

Die Bahn arbeitet seit Monaten an einem umfassenden Sanierungsprogramm. Ziel ist es, in den Bereichen Infrastruktur, Betrieb und Finanzen bis Ende 2027 substanzielle Verbesserungen zu erreichen. Zentraler Bestandteil ist die Modernisierung von rund 40 hochbelasteten Strecken.

Am 1. August beginnt mit der Strecke zwischen Berlin und Hamburg das nächste Großprojekt. Die Verbindung wird für neun Monate komplett gesperrt. Wegen ihrer Länge und der eingeschränkten Umleitungsmöglichkeiten gilt sie als erste echte Bewährungsprobe für das neue Baukonzept.

Zum 100. Firmenjubiläum: Deutscher Weltmarktführer meldet Insolvenz an

270 Mitarbeiter betroffen : Zum 100. Firmenjubiläum: Deutscher Weltmarktführer meldet Insolvenz an

Trotz der Maßnahmen wird eine kurzfristige Verbesserung der Pünktlichkeit nicht erwartet. Im Juni 2025 lag die Quote der pünktlich erreichten Fernverkehrshalte bei lediglich 57,1 Prozent. Die Bahn strebt für das Gesamtjahr eine Quote von 65 bis 70 Prozent an. Weitere Generalsanierungen sind geplant. Allein im Jahr 2026 sollen vier Streckenabschnitte grundlegend überarbeitet werden.