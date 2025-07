Während der Corona-Zeit hatte das Geschäft noch geboomt. Nun ist die Fahrradbranche in der Krise. Ein Hersteller muss deshalb Insolvenz in Eigenregie anmelden.

Der fränkische Mountainbike-Hersteller YT Industries hat Insolvenz angemeldet und ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das Unternehmen aus Hausen bei Forchheim will sich damit finanziell neu aufstellen und sucht laut eigenen Angaben nach Investoren.

YT Industries stellt hochwertige Mountainbikes her und vertreibt diese direkt an Kunden – ein Geschäftsmodell, das in der Corona-Pandemie stark gefragt war. Inzwischen sieht sich das Unternehmen jedoch mit mehreren Belastungen konfrontiert: Anhaltender Preisdruck in der Branche, Probleme mit Zulieferern sowie Unsicherheiten auf dem US-Markt hätten zur wirtschaftlichen Krise beigetragen.