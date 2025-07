Marcel Fratzscher leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und zählt zu den einflussreichsten Volkswirten des Landes. Als Makroökonom beschäftigt er sich vor allem mit Verteilungsfragen. In der Vergangenheit hat er sich immer wieder für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen.

Zudem gibt es große regionale Ungleichheiten bei den kommunalen Investitionen, mit einem zunehmenden Süd-Nord-Gefälle. Kommunen in Bayern und Baden-Württemberg sind häufig hervorragend aufgestellt. Dagegen sind viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Teilen Niedersachsens und Hessens überschuldet. Sie können wichtige Investitionen häufig nicht tätigen. Es fehlt ihnen an Planungskapazitäten und Kompetenzen.