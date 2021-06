Otto-Tochter

About You rechnet bei Börsengang mit Erlös von 600 Millionen Euro

08.06.2021, 13:43 Uhr | neb, rtr, dpa

"About You Awards" 2021 (Archiv): Das offensive Werben mit Influencern wie Bill Kaulitz ist Teil der Strategie des Onlinemodehändlers About You. (Quelle: Gerald Matzka/Getty Images)

Der Zalando-Konkurrent About You geht davon aus, bei seinem geplanten Börsengang rund 600 Millionen Euro einzunehmen. Das ehemalige Otto-Unternehmen käme dann auf einen Wert von bis zu 4,4 Milliarden Euro.

Der Online-Modehändler About You hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang bei 21 bis 26 Euro je Anteilsschein festgelegt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Auf diese Weise könnte About You durch den Börsengang (IPO) mindestens 600 Millionen Euro einnehmen.

Bei der Privatplatzierung auf dem Frankfurter Parkett sollten voraussichtlich 28,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8,4 Millionen bereits bestehende Scheine von Alteigentümern platziert werden.

Darin ist eine mögliche Mehrzuteilungsoption enthalten. Damit käme die Otto-Tochter auf einen Börsenwert zwischen 3,6 und 4,4 Milliarden Euro. Der Streubesitz werde voraussichtlich bei 21,2 bis 21,7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals liegen.

Online-Shopping mit Influencern und KI

Der Zalando-Konkurrent bietet seinen Kunden ebenfalls eine große Auswahl beim Onlineshopping an und setzt auf ein personalisiertes Einkaufserlebnis, etwa auch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Mit einem Fokus auf sogenannte Influencer will der Onlinehändler vor allem eine jüngere Zielgruppe erreichen.

Der große deutsche Versandhändler Otto gründete About You 2014 als Tochterunternehmen, mittlerweile gehört der Onlinehändler, der auch die Seite edited.de betreibt, zum Portfolio der Otto Group. Auch heute ist die Otto Group noch der größte Teilhaber.

About You will Erlös in neue Technik investieren

Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen weiter expandieren. Der Erlös könnte aber auch für Investitionen in die Technik genutzt werden.



Der Angebotszeitraum der Privatplatzierung, an der nur institutionelle Investoren Aktien erwerben können, beginne an diesem Dienstag (8. Juni) und ende voraussichtlich am kommenden Montag (14. Juni). Als wohl ersten Handelstag nannte About You Mittwoch, den 16. Juni.