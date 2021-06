Kursanstieg von über 450 Prozent

Aktie von Windeln.de kennt kein Halten mehr

Dicke Hose (Symbolbild): Viele Anleger gehen mit viel Selbstvertrauen in die Aktie von windeln.de in der Hoffnung, schnell viel Geld zu machen. (Quelle: Addictive Stock/imago images)

Eine Aktie wie neugeboren: Mit Windeln.de rückt ausgerechnet die Aktie eines Versandhändlers für Babywaren in den Fokus der Börsen-Zocker. Erklären kann das eigentlich keiner. Ein Versuch.

Nun ist auch eine deutsche Aktie in das Visier der zockenden Kleinanleger gekommen – und eine kuriose noch dazu: Ihr Vertrauen setzen Hunderte Investoren aktuell auf die Aktien von "Windeln.de" , einem Online-Versandhändler für Babybedarf mit Sitz in München.

Innerhalb weniger Tage steigerte sich der eigentliche "Pennystock" um ein Vielfaches. Am Freitag war eine Aktie noch 0,84 Euro wert – am Dienstagnachmittag stand der Preis bei 5,66.

Wer also am Freitag 100 Aktien zu je 0,84 Euro gekauft hat, könnte diese am Dienstag für 566 Euro verkaufen. Das wäre insgesamt ein Gewinn von 482 Euro – ohne die Brokergebühren.



Unternehmenszahlen rechtfertigen Kurssprung nicht

Einen rationalen Grund gibt es nicht für den Anstieg: Weder gab es positive Nachrichten zu dem Unternehmen, noch geben die Zahlen des ersten Quartals des Unternehmens Grund zu überschwänglichem Optimismus. Im vergangenen Jahr machte der Versandhändler 1,72 Euro Verlust pro Aktie – mehr als diese zu dem Zeitpunkt wert war.

Auch in diesem Jahr wird ein Verlust von 0,21 Euro pro Aktie erwartet. Der Umsatz des ersten Quartals 2021 war sogar schlechter als im ersten Quartal 2020, gibt das Unternehmen in seinem Bericht an.



"Im Endeffekt ist das Zockerei", sagte ein Händler der Nachrichtenagentur Reuters. Fundamental gebe es keine Gründe für den Kursanstieg. "Trader versuchen einfach, in sehr kleinen Werten ihr Glück zu machen."

Es häufen sich die Beiträge in den sozialen Medien

Die Aktie erlangte unter anderem auf der Social-Media-Plattform Reddit in einigen Subreddits, also Unterforen, wie "/Aktien" zu Wochenbeginn einige Aufmerksamkeit. Mittlerweile sind auch einige amerikanische Subreddits wie "/Superstonks" auf die windeln.de-Aktie aufmerksam geworden.

Auch auf Reddit beantworten die Nutzer sich gegenseitig nicht diese Frage. Sie verweisen lediglich auf Medienberichte, die über angebliche Spekulationen in Foren berichten, die auf eine steigende Nachfrage in China für Babyartikel setzen. China ist der größte Markt des Unternehmens windeln.de.

Woher diese Medien diese Informationen haben, schreiben sie allerdings nicht. Auf Reddit wird vor allem der rasante Anstieg als Kaufargument genannt – das entspräche einem klassischen "Pump and Dump": Das Aufblasen eines Kurses ohne Grund durch eine Masse an Anlegern, um so teurer zu verkaufen.



Doch es gilt: Das Risiko bei dieser Strategie ist sehr hoch. So schreibt unter anderem auch das Börsenmagazin "Der Aktionär": "Doch Anleger sollten skeptisch sein: Ist die Kursrallye operativ gerechtfertigt? Kaum." So sei etwa der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal rückläufig gewesen, die Verluste des Unternehmens stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Mittlerweile ist gar die Webseite des Unternehmens nicht mehr zu erreichen. Ob das mit dem gesteigerten Interesse an dem Unternehmen zu tun hat, ist unklar.

