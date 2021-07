Aktien New York: Rekordlauf geht nach Jobdaten mit kleinen Schritten weiter

02.07.2021, 16:26 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts einer kräftigen Arbeitsmarkterholung in den Vereinigten Staaten haben die US-Börsen neue Höchststände erklommen. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch die vor allem mit Technologieaktien gespickten Nasdaq-Indizes erreichten einmal mehr Bestmarken. Der Dow Jones Industrial hinkt indes weiter hinterher.

"Der US-Arbeitsmarkt erholt sich kräftig, wenngleich die Konsensschätzung zur Arbeitslosenquote verfehlt wurde. Die Erwerbsquote stagnierte derweil", fasste Helaba-Analyst Ralf Umlauf die Entwicklung im Juni zusammen. Akuter Handlungsdruck für die US-Notenbank, von ihrer ultraexpansiven Geldpolitik abzuweichen, besteht ihm zufolge noch nicht, da weiterhin viele Millionen Arbeitsplätze fehlten. Zudem verwies er auf die gesunkene Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden, während die Stundenlöhne gestiegen seien.

Der Dow trat im frühen Handel mit plus 0,03 Prozent auf 34 644,86 Punkte auf der Stelle. Der S&P 500 rückte indes um 0,27 Prozent auf 4331,44 Punkte vor baute weiterhin seinen außergewöhnlich kräftigen Halbjahresgewinn aus. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,67 Prozent auf 14 657,60 Punkte.