Aktien Frankfurt Schluss: Nach Rekordhoch endet Woche mit Verlusten

16.07.2021, 17:45 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer mageren Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger Kursgewinne eingestrichen. Der Dax, der am Mittwoch noch knapp ein Rekordhoch markiert hatte, verlor am Freitag 0,57 Prozent auf 15 540,31 Zähler. Auf Wochensicht steht ein Minus von knapp einem Prozent zu Buche. Der MDax ging am Freitag 0,24 Prozent niedriger mit 34 450,21 Punkten in das Wochenende.

Wie schon im Juni gelang dem Leitindex zuletzt kein nachhaltiger Anstieg über die hartnäckige Hürde von 15 800 Punkten. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets zeigte sich gleichwohl optimistisch: "Die Stimmung bleibt gut". Trotz einiger Kursverluste zeige sich der Dax auf noch immer hohem Niveau robust.