Leitindex

Dax erholt sich von heftigem Einbruch am Montag

20.07.2021, 10:27 Uhr | fls, dpa-AFX

Nach dem größten Tagesverlust im laufenden Jahr hat sich der Dax am Dienstag leicht erholt. Auch beim MDax der mittelgroßen Aktiengesellschaften ging es bergauf.

Der Dax hat sich am Dienstag ein gutes Stück von seinem Kurseinbruch zu Wochenbeginn erholt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,96 Prozent auf 15.277,94 Punkte.

Wieder aufgeflammte, massive Corona-Sorgen hatten den Dax am Montag aus seinen ruhigen Bahnen in Sichtweite des Rekordhochs von 15.810 Punkten geworfen. Mit einem Minus von mehr als zweieinhalb Prozent trübte sich das charttechnische Bild zumindest kurzfristig massiv ein.

DAX 15.186,17 +16,61% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 12:22 Uhr XETRA-ETF DAX Index Hoch 15.790,51 Zwischenwert Hoch / Mittel 14.732,00 Mittel 13.673,49 Zwischenwert Mittel / Tief 12.614,99 Tief 11.556,48 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU IndizesMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Allerdings verwiesen die Autoren des Börsenbriefes "Bernecker-Daily" auf die relativ geringen Handelsumsätze im Dax am Montag, was die Aussagekraft des Kursrutsches aus markttechnischer Sicht einschränke. Vielmehr handele es sich bei dieser Korrektur um eine gesunde Entladung der zuvor durch Spekulationen um die Geldpolitik aufgeladenen Atmosphäre.

Zu den größten Gewinnern unter den Einzelwerten in der ersten deutschen Börsenliga zählten am Dienstagmorgen Covestro , der Pharmakonzern Bayer und der Baustoffhersteller HeidelbergCement . Mit weiteren Verlusten starteten am Dienstag SAP , Fresenius Medical Care sowie Merck <> in den Tag.

MDax-Unternehmen mit Zuwächsen

Der MDax legte am Dienstag um 0,69 Prozent auf 34.108,04 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,1 Prozent.

Im Dax zählten die Aktien von Chemiekonzernen und Versicherern zu den größten Gewinnern. An der Index-Spitze zogen zuletzt die Papiere des Rückversicherers Munich Re um mehr als zwei Prozent an.

MDAX 33.915,70 +25,25% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 12:20 Uhr XETRA-ETF MDAX Index Hoch 34.957,22 Zwischenwert Hoch / Mittel 32.648,17 Mittel 30.339,11 Zwischenwert Mittel / Tief 28.030,06 Tief 25.721,00 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU IndizesMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Unter die besten Werte im MDax mischten sich die jüngst unter Druck geratenen Anteilsscheine von ProSiebenSat.1 mit einem Plus von 1,7 Prozent. Der Medienkonzern erhöhte seine Prognose für das laufende Jahr erneut.

Rekordhoch für Carl Zeiss Meditec

ProSiebenSat.1 habe ein starkes Wachstum der Werbeeinnahmen und der Erlöse verzeichnet, schrieb Analyst Daniel Kerven von der US-Bank JPMorgan. Trotz der angehobenen Jahresziele sei der Ausblick aber immer noch konservativ und reflektiere damit die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Delta-Variante. Damit gebe es aber Luft für weitere Anhebungen in der zweiten Jahreshälfte.

Die Anteilsscheine des Medizintechnik-Herstellers Carl Zeiss Meditec hatten im frühen Handel ein Rekordhoch erklommen und lagen zuletzt noch gut ein Prozent im Plus. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hatte die Papiere zum Kauf empfohlen. Das Unternehmen steuere auf ein "neues Profitabilitätsniveau" zu, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa.