Aktien Europa Schluss: US-Arbeitsmarktbericht schiebt die Kurse weiter an

06.08.2021, 18:04 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag den europäischen Börsen nochmals Auftrieb gegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg auf ein weiteres Hoch seit 2008 und beendete den Handel mit plus 0,32 Prozent auf 4174,54 Punkte. Auf Wochensicht verbuchte er einen Zuwachs von 2,1 Prozent.

Der französische Cac 40 legte zum Wochenschluss um 0,53 Prozent auf 6816,96 Punkte zu und kommt nun seiner Bestmarke aus dem Jahr 2000 immer näher. Der britische FTSE 100 schloss kaum verändert mit plus 0,04 Prozent auf 7122,95 Punkten. In New York stiegen vor dem Wochenende der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordhöhen.

Die US-Wirtschaft schuf im Juli mehr Arbeitsplätze als erwartet. Zudem legten die Stundenlöhne etwas stärker als gedacht zu, während die Arbeitslosenquote überraschend deutlich auf den tiefsten Stand seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 fiel. "Es scheint, als würde die US-Jobmaschine einen Gang höher schalten und die Erholung sich beschleunigen", kommentierte Christian Scherrmann, US-Volkswirt der Fondsgesellschaft DWS, die Daten.