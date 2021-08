Aktien Asien/Pazifik: Japanische Aktien ziehen weiter an

11.08.2021, 08:52 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Gewinnen in Tokio standen Abgaben an einigen chinesischen Börsen sowie in Südkorea gegenüber.

Japanische Aktien hätten ihre Aufwärtsbewegung dank des schwächeren Yen und der Hoffnung auf weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft fortgesetzt, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. An den anderen asiatischen Börsen habe sich dagegen die Entwicklung der Wall Street widergespiegelt, wo Technologiewerte dem breiten Markt hinterher hinkten. Daher seien technologielastige Indizes wie der südkoreanische Kospi oder der CSI-300 schwächer gelaufen. In Südkorea hätten zudem steigende Corona-Zahlen belastet, merkten die Strategen der Deutschen Bank um Jim Reid an.

An den australischen Finanzmärkten sei die Belastung durch die Lockdown-Maßnahmen im Land unterdessen ignoriert worden, so Halley. Offensichtlich betrachte man sie als vorübergehend. Gestützt habe dagegen das US-Infrastrukturpaket. Profiteure seien die in Australien stark gewichteten Rohstoffwerte.

Der japanische Nikkei 225 schloss 0,65 Prozent fester bei 28 070,51 Punkten. Der CSI-300-Index mit den Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland sank dagegen um 0,47 Prozent auf 5019,57 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte im späten Handel kaum verändert. Der australische S&P/ASX 200 gewann 0,29 Prozent auf 7584,30 Zähler.