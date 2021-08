dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger warten weiter ab

26.08.2021, 07:28 Uhr | dpa-AFX

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Weitgehende Stagnation auf hohem Kursniveau lautet auch am Donnerstag die Devise am deutschen Aktienmarkt. Für den Leitindex Dax werden am Morgen nur leichte Verluste indiziert. "Vor der Rede von Fed-Chef Powell am Freitag hat sich eine gewisse Ruhe am deutschen Aktienmarkt breit gemacht", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Anleger warten auch das jährliche Symposium von Vertretern großer Notenbanken, auf dem der US-Notenbankchef Jerome Powell Aussagen zur künftigen Geldpolitik in den USA machen könnte. Rund zwei Stunden vor Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Dax 0,35 Prozent niedriger auf 15 805 Zähler. Seit Wochenbeginn tritt der Index damit quasi auf der Stelle. "Auch wenn es auf dem Frankfurter Börsenparkett nicht jeden Tag neue Rekorde zu feiern gibt, der Aufwärtstrend des Dax ist weiter intakt", meinte Stanzl. Nur ein dynamischer Rutsch unter die Tiefstände der vergangenen Woche könne "in die spätsommerliche Ruhe einen kalten Herbstschauer bringen". Diese Tiefs liegen etwas oberhalb von 15 600 Punkten.

USA: - GEWINNE - Die jüngste Rekordjagd einiger US-Indizes ist am Mittwoch an den New Yorker Börsen mit moderaten Gewinnen weiter gegangen. Da sich die zentrale Debatte unter Anlegern weiter um die geldpolitischen Perspektiven dreht, hielt sich die Risikobereitschaft der Anleger vor einem mit Spannung erwarteten Zentralbank-Symposium in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,11 Prozent auf 35 405,50 Punkte. Sein Rekord bleibt damit schon mehr als eine Woche alt. Für die Indizes S&P 500 sowie Nasdaq 100 reichte der Schwung aber, um die bisherigen Bestmarken knapp zu überbieten. Der marktbreite S&P notierte im Verlauf erstmals knapp über 4500 Punkten, am Ende stieg er um 0,22 Prozent auf 4496,19 Punkte. Das technologielastige Nasdaq-Barometer ging nach seinem zeitweisen Sprung über 15 400 Punkte noch 0,07 Prozent höher bei 15 368,92 Zählern aus dem Handel.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Der Hang Seng in Honkong sank zuletzt um 1,4 Prozent und der CSI-300-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel um 1,5 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war zuletzt nahezu unverändert.

