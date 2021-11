Nach verpasster Zahlung

Aktien von Evergrande-Konkurrent Kaisa gesperrt

05.11.2021, 18:03 Uhr | fho, t-online

Die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt spitzen sich zu. Nach einer verpassten Zahlungsfrist wurden am Freitag die Aktien von Evergrande-Konkurrent Kaisa vom Handel ausgeschlossen.

Der Handel mit Aktien des chinesischen Bauunternehmens Kaisa Group Holdings und drei seiner Einheiten ist am Freitag ausgesetzt worden. Das Unternehmen hatte vorher mitgeteilt, dass eine Tochtergesellschaft die Zahlung für ein Finanzprodukt versäumt hatte.

Einem Bericht der Hongkonger Börse zufolge wurden die Aktien von Kaisa entsprechend am Freitag gesperrt. Eine Handelssperre bedeutet, dass für einen gewissen Zeitraum die Aktien des Unternehmens nicht ge- oder verkauft werden können. Die Schwierigkeiten von Kaisa kommen inmitten einer sich verschärfenden Liquiditätskrise im chinesischen Immobiliensektor.

Aktie war am Vortag stark abgesackt

Kaisa sitzt in Shenzhen und ist die Nummer 25 auf dem chinesischen Markt. Die Aktien des Unternehmens sind in Hongkong notiert. Sie haben einen Marktwert von etwa einer Milliarde US-Dollar. Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass Kaisa die Zahlung für ein Finanzprodukt nicht leisten konnte, stürzte die Aktie zeitweise um mehr als 14 Prozent ab und landete auf einem Rekordtief.

Auch Sorgenkind Evergrande ist noch nicht über den Berg. Am Samstag sind mehrere Zinszahlungen von mehr als 181,5 Millionen US-Dollar (157,2 Millionen Euro) fällig. Am 10. November läuft zudem eine 30-tägige Nachfrist für eine Zahlung von 148 Millionen Dollar aus. Kann Evergrande dann nicht zahlen, tritt formell der Zahlungsausfall ein. In der vergangenen Woche konnte der Immobilienkonzern dies zum zweiten Mal nur knapp abwenden.