Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - S&P 500 könnte Rekord erreichen

27.12.2021, 14:45 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten zeichnen sich zu Beginn der letzten Jahreswoche moderate Gewinne ab. Der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P 500 könnte am Montag sogar eine neue Höchstmarke erreichen.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,20 Prozent höher auf 36 022 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,44 Prozent fester bei 16 380 Zählern erwartet. Vor dem verlängerten Weihnachtswochenende hatten beide Indizes eine dreitägige Erholungsserie hingelegt. Der S&P 500 war am Donnerstag sogar nur knapp unter seinem Rekordhoch geblieben - vom Schlusskurs aus fehlen ihm bis dahin weniger als 20 Punkte oder knapp 0,4 Prozent.

Auch die Jahresbilanzen der drei Indizes können sich sehen lassen: Die Nase vorn hat der Nasdaq 100 mit einem Wertzuwachs von bislang knapp 27 Prozent, dicht gefolgt vom S&P 500, der um fast 26 Prozent zugelegt hat. Der Dow Jones Industrial hinkt mit einem Plus von gut 17 Prozent etwas hinterher.

Derweil drohen den Aktien der US-Fluggesellschaften am Montag deutliche Kursverluste. Sie mussten wegen der grassierenden Coronavirus-Variante Omikron sowie schlechten Wetters über das Weihnachtswochenende hinweg Hunderte Flüge streichen. In den USA ist die Omikron-Variante mittlerweile dominant - die Corona-Fallzahlen waren zuletzt in die Höhe geschnellt. Vielerorts wurden Rekorde bei den täglich gemeldeten Neuinfektionen gebrochen. Am Montag büßten United Airlines, American Airlines und Delta Air Lines vorbörslich jeweils rund zwei Prozent ein.

In den USA gelistete Anteilsscheine chinesischer Unternehmen litten unter neuen Regeln der chinesischen Führung für eine Notierung von Aktien an ausländischen Börsen: Während etwa die Papiere des Amazon -Konkurrenten Alibaba um 0,8 Prozent sanken, verloren die zuletzt schon rekordtiefen Titel des Fahrdienstvermittlers Didi 1,4 Prozent. Es bleibt abzuwarten, ob die neuen Regeln letztlich als Belastung oder Erleichterung wahrgenommen werden: Die Unsicherheit über die Regulierungsbestrebungen der heimischen Regierung setzt die Aktienkurse vor allem chinesischer Technologieunternehmen schon seit Monaten unter Druck.