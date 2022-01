dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste nach Rally

06.01.2022, 07:29 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - SCHWACH NACH RALLY - Nach dem um Haaresbreite verpassten Rekordhoch des Dax am Vortag dürfte die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA neue Rekorde erst einmal in weitere Ferne rücken lassen. Der Dax, der am Mittwoch ein Rekordhoch nur um wenige Punkte verfehlt hatte, wird vom Broker IG am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 1,8 Prozent auf 15 985 Punkte mit deutlichen Verlusten indiziert. Wie aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank Fed hervorgeht, sprachen sich einige ihrer Mitglieder dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Zudem wurde wiederholt betont, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Details aus den Dezember-Protokollen der US-Notenbank (Fed) haben am Mittwoch die US-Börsen unter Druck gebracht. Der Dow Jones Industrial , der vor der Veröffentlichung der Minutes noch auf ein Rekordhoch knapp unter 37 000 Punkten gestiegen war, schloss 1,07 Prozent schwächer auf 36 407,11 Punkten.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die Kursverluste in den USA dämpften auch die Stimmung in Asien. Insbesondere Technologiewerte standen unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem kräftigen Abschlag von 2,9 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um 0,9 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 0,4 Prozent ein.

^

DAX 16271,75 0,74

XDAX 16087,34 -0,38

EuroSTOXX 50 4392,15 0,56

Stoxx50 3866,60 0,06

DJIA 36407,11 -1,07

S&P 500 4700,58 -1,94

NASDAQ 100 15771,78 -3,12°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 170,31 -0,13%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1310 -0,01

USD/Yen 115,8665 -0,22

Euro/Yen 131,0440 -0,23°

ROHÖL:

^

Brent 80,07 -0,73 USD

WTI 77,14 -0,71 USD°