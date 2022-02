Leitindex

Dax zum Wochenstart mit leichtem Plus

07.02.2022, 12:28 Uhr | fls, dpa-AFX, rtr

Die Kurstafel an der Frankfurter Börse: Der Dax dürfte am Montag leicht steigen. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Seit Wochen bewegt sich der Dax zwischen 15.000 und 16.000 Punkten. Nachdem er sich zuletzt eher der unteren Grenze genähert hatte, geht es am Montag leicht bergauf an der Frankfurter Börse.

Nach der schwachen Vorwoche ist am Montagfrüh die Kurserholung am deutschen Aktienmarkt fragil. Nach einem deutlicheren Auftaktplus notierte der Dax zuletzt noch 0,32 Prozent höher auf 15.47 Punkte. Steigende Renditen am Anleihemarkt und die Ukraine-Russland-Krise gelten derzeit als die größten Belastungen.

Der MDax der mittelgroßen Titel rückte um 0,11 Prozent auf 33 118 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stand 0,3 Prozent höher.

Im Dax erholten sich Online-Titel wie Hellofresh , Delivery Hero und Zalando mit Kursaufschlägen von bis zu 2,6 Prozent.

Aurubis startete mit einem Gewinnsprung in das neue Geschäftsjahr. Der Kupfer- und Metallrecyclingkonzern profitiert von der hohen Rohstoffnachfrage, auch im Zuge der Digitalisierung der Welt sowie der wachsenden Elektromobilität. Dies sorgt für hohe Kupferpreise. Aurubis gewannen im MDax 2,8 Prozent. Mitte Januar erst hatten die Hamburger die Jahresprognose angehoben. Die Aktie war daraufhin auf ein Rekordhoch gestiegen.

Aareal Bank sackt nach geplatzter Übernahme ab

Ceconomy sackten im SDax nach Quartalszahlen um 8,3 Prozent ab. Der Elektronik-Einzelhändler habe durch die Bank schlechter als erwartet abgeschnitten, sagte ein Börsianer.

Die Übernahme der Aareal Bank durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge ist vom Tisch. Die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent sei nicht erreicht worden, teilte ihre Zweckgesellschaft Atlantic BidCo am Freitagabend nach Börsenschluss mit. Daher sei das Angebot erloschen und werde rückabgewickelt. Die Aareal-Aktien verloren 5,6 Prozent. Das Scheitern der Übernahme sei letztlich aber keine Überraschung, urteilte ein Händler und zeigte sich erstaunt vom Kursrutsch.

Um 5,3 Prozent nach oben ging es für Washtec . Die HSBC empfiehlt die Anteile des Waschanlagenherstellers und ehemaligen SDax-Unternehmens nun zum Kauf.

Große Sprünge zwischen 15.000 und 16.000 Punkten

Der Dax bewegt sich seit seinem Rekord von 16.285 Punkten, der Anfang Januar aufgestellt wurde, nun schon einige Wochen sprunghaft im Bereich zwischen 15.000 und 16.000 Punkten hin und her. Die untere Grenze ist aktuell besonders nah, sie hat sich aber schon länger als wichtige Unterstützung etabliert:



Seitdem die 15.000er-Marke im März 2021 erstmals überschritten wurde, gab es immer nur kurze Ausreißer nach unten. Ihr dürfte daher auf absehbare Zeit weiter eine zentrale Bedeutung zukommen.