Kryptohändler Bison kooperiert mit Online-Broker Flatex Degiro

Neue Kryptoanleger sind derzeit stark umkämpft. In den vergangenen Monaten sind viele neue Anbieter in den Markt gestoßen, neben Brokern wie Bitpanda und Kryptobörsen wie Coinbase haben auch Neobanken das Geschäft für sich entdeckt, darunter unter anderem das Start-up Vivid. In der Hochzeit der Kryptowährungen wollten alle in der Fintech-Branche einen Teil des Erfolgs abhaben und neue Kunden an sich binden.