DAX-FLASH: Schwacher Wochenabschluss droht - Inflationssorgen vor US-Daten

Inflationsangst war auch das Hauptthema in New York. Die rekordhohe Teuerungsrate fernab der Komfortzone der Notenbanken hatte zuvor bereits die Europ├Ąischen Zentralbank (EZB) zur Ank├╝ndigung der Zinswende im Juli bewogen. Der L├Âwenanteil der Kursverluste in den USA fiel aber erst nach dem europ├Ąischen Handelsende an. In den USA warten die Anleger mit Sorge auf die Ver├Âffentlichung der Verbraucherpreisdaten f├╝r Mai am Nachmittag, bevor in der kommenden Woche die US-Notenbank Fed wieder frische Signale sendet.