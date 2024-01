Aktualisiert am 16.01.2024

Aktualisiert am 16.01.2024 Lesedauer: 2 Min.

So stieg der Umsatz im vierten Quartal währungsbereinigt um zehn Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, wie das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Es sei das umsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte gewesen. Sämtliche Marken und Regionen, vor allem aber Asien mit einem Plus von 33 Prozent und Amerika mit 18 Prozent, hätten zum Wachstum beigetragen. Auch im Online-Geschäft konnte Boss punkten: Hier stieg der Umsatz um 26 Prozent.