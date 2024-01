Der deutsche Sandalen-Hersteller Birkenstock rechnet für das laufende Geschäftsjahr erneut mit einem deutlichen Umsatzplus. Bis Ende September dürften die Erlöse um 17 bis 18 Prozent steigen, wie Birkenstock im ersten Quartalsbericht nach dem Börsengang in New York Anfang Oktober mitteilte.

Aktie stürzt ab

Schon damals warnten Experten wie David Trainer vom Investmentunternehmen New Constructs vor einer Überbewertung des Unternehmens. Auch CNBC-Marktexperte Jim Cramer riet in seiner Sendung "Mad Money" Anlegern, mit einem Kauf der Birkenstock-Aktie noch etwas zu warten.

Blick in die Zukunft

Die jetzt vorgelegten Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr bis Ende September 2023. Sie decken also den Zeitraum bis kurz vor dem Gang an die Börse ab. Im Schlussquartal steigerte Birkenstock den Umsatz um gut 16 Prozent auf 374,5 Millionen Euro, musste aber unter dem Strich ein Minus von 28,3 Millionen Euro verbuchen. Das Unternehmen führt den Verlust auf die Kosten des Ausbaus seines Werks in Pasewalk zurück. Im Vorjahresquartal waren noch knapp 58 Millionen Euro in der Kasse geblieben.