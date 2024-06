Die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag um einen Viertelprozentpunkt auf 4,25 Prozent wurde von Marktteilnehmern zur Kenntnis genommen, ohne Kurssprünge auszulösen. Der Dax gab lediglich einen Teil seiner Gewinne ab, als Anleger erkannten, dass die erwartungsgemäße Entscheidung durch die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitindex nicht mehr antreiben kann.

Anleger vermissten Hinweise, dass es zeitnah weitere Lockerungen geben könnte. Zum weiteren Kurs hielt sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach dem Zinsbeschluss aber bedeckt. "Wir legen uns nicht auf einen bestimmten Zinspfad fest", sagte sie auf der Pressekonferenz in Frankfurt . Der weitere Weg werde bestimmt durch die Daten.

EZB-Strategie nicht erkennbar

Präsident des IFW-Instituts in Kiel, Moritz Schularick, sieht hingegen in der Senkung des Leitzinses die Zinswende in Europa. Damit würden auch die Weichen für die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft gestellt, sagte er.