Seit dem Rekordhoch von fast 800 Euro im Jahr 2021 steht Kering unter Druck. Die Papiere haben rund 60 Prozent an Wert verloren. Gelingt endlich die Wende?

Kering, Eigentümer von Luxusmarken wie Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen und Brioni, steht seit einigen Monaten nicht mehr auf der Kaufliste der Investoren, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass die Reichen und Schönen weniger Luxusgüter kaufen. Die gekappte Umsatzprognose für das erste Quartal kam bei den Anlegern nicht gut an. Grund: Die anhaltende Schwäche bei Gucci.

Eine Kaufempfehlung durch die Bank of America hat jetzt allerdings den abwärts taumelnden Aktien des französischen Luxuswarenherstellers neues Leben eingehaucht. In dieser Woche kletterte der Kurs von etwa 300 Euro um knapp 15 Prozent auf 341 Euro. Bofa-Analystin Ashley Wallace sieht positive Entwicklungen bei der Marke Gucci, die schon länger schwächelt. Sind für Kering und seine Aktionäre wieder bessere Zeiten in Sicht?