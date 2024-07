Varta steckt in der Krise, eine Insolvenz droht – die Lage ist ernst. Sollen Anleger in der Krise Varta-Aktien kaufen? Ein Experte hat einen klaren Rat.

Die Varta-Aktionäre haben in den vergangenen Jahren eine Berg- und Talfahrt erlebt. Am Ende hatte niemand mehr Vertrauen in die Qualität des Unternehmens. Der Kurs stürzte ins Bodenlose. Die meisten Anleger haben wohl schon aufgegeben und verkauft. Diejenigen, die auf einen Turnaround spekuliert hatten, sitzen heute vermutlich auf einem Totalverlust.